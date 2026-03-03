Hydroneer auch für Konsole

Foulball Hangover hat Konsolenumsetzungen von "Hydroneer" in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin dafür gibt es auch schon.
So wird "Hydroneer" ab 8. Mai auch für PS5 und Xbox Series X erhältlich sein. Unterschiede zur bereits verfügbaren PC-Fassung scheint es nicht zu geben.
Schon jetzt gibt es aber einen Release Date Trailer zu den Konsolenfassungen von "Hydroneer" zu sehen. Darin erklärt man uns über eine Minute lang das Gameplay-Grundgerüst und zeigt bewegte Bilder von der Spielwelt. Den dazu passenden Soundtrack gibt es obendrauf.
"Hydroneer" erschien bereits am 8. Mai 2020 für den PC.