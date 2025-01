Frischer Trailer zu Hyper Light Breaker

Publisher Arc Games und Entwickler Heart Machine haben einen neuen Trailer zu "Hyper Light Breaker" ins Netz gestellt. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Unter dem Titel "Breaker and Crowns Reveal" werden uns hier etwas mehr als Minute lang die spielbaren Charaktere und Bosse des Early Access von "Hyper Light Breaker" vorgestellt. Dieser beginnt schon am 14. Januar, also nächsten Dienstag.

In "Hyper Light Breaker" schlüpfen wir in die Rolle eines Breakers, Söldner, deren Aufgabe es ist, in den Überwuchs vorzudringen – einer von Chaos durchdrungenen Welt im "Hyper Light"-Universum. Entweder allein oder mit bis zu zwei anderen Breakern erkunden wir weite offene Biome mit globalen Tag-, Nacht- und Wetterzyklen. Die Spielwelt besteht dabei aus handgefertigten und prozedural generierten Elementen, die sich mit jedem Spieldurchlauf ändern. Ob mithilfe von Wallruns, mit einem Hoverboard oder auf einem Gleiter – Breaker bestimmen selbst, wie sie sich ihren Weg durch den Überwuchs bahnen.

"Hyper Light Breaker" ist für den PC in Entwicklung.