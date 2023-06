Neuer Trailer für Hyper Light Breaker

Gearbox Publishing und Heart Machine zeigen heute einen neuen "World-Overview"-Trailer, der die weite, sich stets verändernde offene Welt in "Hyper Light Breaker" erkundet. In diesem brandneuen Hyper-Light-Abenteuer schlüpfen Spieler in die Rolle eines Breakers, Söldner, deren Aufgabe es ist, in den Überwuchs vorzudringen – einer von Chaos durchdrungenen Welt im "Hyper Light"-Universum. Entweder allein oder mit bis zu zwei anderen Breakern erkunden Spieler weite offene Biome mit globalen Tag-, Nacht- und Wetterzyklen. Die Spielwelt besteht aus handgefertigten und prozedural generierten Elementen, die sich mit jedem Spieldurchlauf ändern. Ob mithilfe von Wallruns, mit einem Hoverboard oder auf einem Gleiter – Breaker bestimmen selbst, wie sie sich ihren Weg durch den Überwuchs bahnen.

"Mit Hyper Light Breaker erkunden Spieler eine offene Welt, die einzigartig ist. Sollten sie scheitern oder einen Durchlauf beenden, werden sie diese Welt nie wieder zu Gesicht bekommen – stattdessen starten sie in einer völlig anderen Welt. Jede neu erstellte Welt besteht aus dynamischen, global verfügbaren Komponenten, die den kompletten Spieldurchlauf beeinflussen können. Das macht Hyper Light Breaker zu einem der ersten Open-World-Roguelites seiner Art. Wir können es kaum erwarten, dass die Breaker den Überwuchs betreten und die endlosen Welten selbst erkunden!"

Alx Preston, Creative Director von Hyper Light Breaker bei Heart Machine