Hypercharge: Unboxed für PlayStation angekündigt

Das Indie-Entwicklerstudio Digital Cybercherries hat angekündigt, dass "Hypercharge: Unboxed" auch für PlayStation 4 und 5 erscheint. Der Actionfiguren-Shooter erschien ursprünglich 2020 für PC und Nintendo Switch und wurde 2024 auch für Xbox-Konsolen nachgereicht. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Über Hypercharge: Unboxed

HILF SGT. MAX AMMO, MAJOR EVIL ZU BESIEGEN UND DEN HYPERCORE ZU RETTEN!

"Es gab einmal eine uralte Serie von Actionfiguren. Sie erschufen eine magische Energiequelle, die es Menschen ermöglichen sollte, ihre Kindheitserinnerungen an ihre Lieblingsspielzeuge zu bewahren. Diese uralte Energiequelle ist als Hypercore bekannt.

Im Inneren des Hypercores ruhen die schönen Erinnerungen an unser Lieblingsspielzeug. Wenn Major Evil ihn zerstört, verschwinden diese Erinnerungen für immer. Verteidige ihn mit allem, was du hast, sonst verwandelt sich unser Spielzeug in verschollene Schätze der Vergangenheit!

HYPERCHARGE ist das Shooter-Actionfigurenspiel in Ego- und Schulterperspektive, von dem du immer geträumt hast! Schnapp dir deine Freunde, schliesst Ziele ab, verteidigt den Hypercore gegen Wellen von bewaffnetem Spielzeug und besiegt gemeinsam Major Evil in der Story-Kampagne!

SPIEL CO-OP MIT DEINEN FREUNDEN

Kämpft gemeinsam als Team, um den Hypercore zu verteidigen. Schnapp dir einen Freund, brecht aus euren Spielzeugverpackungen aus und macht euch bereit, gegen Wellen aus klassischem Spielzeug zu kämpfen. Bereitet euch auf jede Welle vor, indem ihr nach Waffen, Ressourcen und sogar versteckten Geheimnissen sucht.

OFFLINEMODUS FÜR SOLOSPIELER

Nicht jeder spielt gern online. HYPERCHARGE unterstützt Offline-, Splitscreen- und Lokale Spiele. Du kannst auch beim Solospiel alles im Spiel freischalten.

SPIELER-BOTS

Du hast kein Team, mit dem du spielen kannst? Keine Sorge, wir haben auch was für Solospieler. Spieler-Bots hören auf deine Befehle, sammeln Ressourcen und helfen dir sogar, Verteidigung aufzubauen.

SCHALTE ACTIONFIGUREN FREI

In HYPERCHARGE kannst du hunderte von Extras freischalten, die direkt im Spiel zu verdienen sind – ganz ohne Mikrotransaktionen.

SPIELER-GEGEN-SPIELER-MODI

Miss dich mit anderen Actionfiguren und kämpf dich an die Spitze der Punktetafel! Zu den klassischen PvP-Modi gehören Deathmatch, Team-Deathmatch, Batterie-Eroberung, Infektion und King of the Hill."