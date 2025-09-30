Hyperfunk: Gameplay von der Tokyo Game Show

Team Reptile hat auf der Tokyo Game Show frisches Gameplay aus "Hyperfunk" gezeigt. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir über zwei Minuten lang zu sehen, was spielerisch von "Hyperfunk" zu erwarten sein wird. Dabei werden uns Impressionen von der knallbunten Spielwelt geboten und das generelle Gameplay-Grundgerüst wird ebenfalls erklärt. Vor allem Fans von von "Bomb Rush Cyberpunk", das ja ebenfalls von Team Reptile stammt, oder des Dreamcast-Klassikers "Jet Set Radio" dürfte dies ansprechen.

"Hyperfunk" war erst letzte Woche offiziell enthüllt worden. Zu diesem Anlass wurde ein erster Teaser gezeigt, der Lust auf mehr machte.

"Hyperfunk" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung und hat noch keinen Releasetermin.