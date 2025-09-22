Hyperfunk angekündigt

Team Reptile, die Macher von "Bomb Rush Cyberfunk", stellen uns "Hyperfunk" vor. Einen bunten Teaser dazu hat man ebenfalls im Gepäck.

Hier wird uns "Hyperfunk" fast eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei wird schnell klar, dass sich Fans des eingangs erwähnten "Bomb Rush Cyberfunk" oder von "Jet Set Radio" bei diesem Titel sofort heimisch fühlen dürften.

Hyperfunk entführt uns nämlich in eine grell leuchtende Zukunft, in welcher der digitale Raum namens Hyper den Alltag bestimmt. Verschiedene Graffiti-Crews ringen darin um Einfluss, Ausdruck und Deutungshoheit, indem sie Stil und Ideologie auf die Strassen übertragen. Die Spielfiguren gleiten dabei mit Skates, Skateboard oder BMX durch die Stadt, vollführen waghalsige Tricks und laden somit ihr Boostpack auf, das sie bei hohen Kombos auf extreme Geschwindigkeiten beschleunigt.

Die zentrale Mechanik sind die Style Wars, in denen Crews Stadtteile erobern und sich in direkten Auseinandersetzungen messen. Besonders spektakulär wirken die Graffiti-Battles: Darin entscheidet sich nämlich live, wer die Wände am imposantesten gestaltet, der Polizei entkommt und das Revier beansprucht. Zudem spielt die Hierarchie der vier Sprüharten eine wichtige Rolle, denn Tags überlagern Throwies, diese wiederum Pieces, und Blockbusters stehen ganz oben.

Abseits der Wettbewerbe erkunden wir die Metropole frei, rekrutieren neue Mitglieder, sammeln Musiktitel und schalten weitere Bewegungsstile frei. Begegnungen mit zufälligen Spielern oder Verabredungen mit Freunden erweitern zusätzlich das Erlebnis in den Strassen und im Hyper. "Hyperfunk" kombiniert dadurch Hochgeschwindigkeit, kreativen Ausdruck und soziale Interaktion zu einem Spiel, das Wettkampf und Gemeinschaft betont.

"Hyperfunk" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung und hat noch keinen Releasetermin.