Hyperviolent: Erscheinungstermin steht fest

Über drei Jahre nach dem Early-Access-Start hat Fulqrum Publishing einen Releasetermin für "Hyperviolent" verkündet. Die gute Nachricht vorweg: Wir müssen uns nicht mehr lange gedulden.

Konkret wird "Hyperviolent" nämlich schon ab 23. September, also nächsten Dienstag, für den PC erhältlich sein. Weitere Versionen des Horror-Shooters im Old-School-Ambiente sind dagegen offenbar nicht angedacht. Inhaltlich werden 14 Areale, 22 verschiedene Waffen, 19 unterschiedliche Gegnertypen und fünf Bosse versprochen. Es gibt also ordentlich was zu tun.

Ein neuer Release Date Trailer zu "Hyperviolent" begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns fast eine Minute lang mit düsteren Szenen auf das Spiel ein.

"Hyperviolent" startete am 8. September 2022 in den Early Access.