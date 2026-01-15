HYPNOS angekündigt

Entwickler und Publisher Redlock Studio hat "HYPNOS" für den PC und noch nicht näher spezifizierte Konsolen vorgestellt. Einen ersten Trailer hart man zudem auch parat.

Bei "HYPNOS" handelt es sich um ein Adventure aus der Ego-Perspektive, das in einem lovecraftschen Fiebertraum voller Megastrukturen spielt. Wir betreten darin die namenlose Stadt am Rande der Träume und folgen den Spuren in den Schatten des Heiligen Berges.

Ein Trailer stellt uns das Konzept gleichzeitig fast zwei Minuten lang in bewegten Bildern vor. Dabei werden uns hauptsächlich atmosphärische Impressionen von der Spielwelt geboten.

"HYPNOS" erscheint im weiteren Jahresverlauf.