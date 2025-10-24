Neuer Trailer zu "Hyrule Warriors" veröffentlicht

Im Schatten von "Breath of the Wild" und "Tears of the Kingdom" hat sich "Hyrule Warriors" zu einem soliden und erfolgreichen Ableger der beliebten "The Legend of Zelda"-Reihe entwickelt. Nun wurde für "Hyrule Warriors: Age of Imprisonment" ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in die Geschichte des Spiels gewährt.

Im Mittelpunkt des Trailers steht einmal mehr Links altbekannter Gegenspieler und Oberbösewicht Ganondorf. Er stellt erneut die grösste Bedrohung für die Völker Hyruls dar, weshalb sich Zelda mit den Weisen des Landes verbündet, um dem finsteren Schurken nicht nur Einhalt zu gebieten, sondern ihm auch gehörig die Stirn zu bieten.

Im Spiel selbst rückt vor allem Prinzessin Zelda in den Fokus, doch Spielerinnen und Spieler werden auch zahlreiche bekannte Figuren aus dem Universum von "Hyrule Warriors" sowie aus "Breath of the Wild" und "Tears of the Kingdom" wiedersehen.

Das Spiel erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 am 6. November 2025 – also bereits in wenigen Tagen.