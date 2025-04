Hyrule Warriors: Age of Imprisonment angekündigt

Koei-Tecmo und Nintendo haben im Rahmen der heutigen Switch-2-Präsentation auch "Hyrule Warriors: Age of Imprisonment" vorgestellt. Einen ersten Trailer dazu hatte man ebenfalls im Gepäck.

Hier wird uns "Hyrule Warriors: Age of Imprisonment" fast zwei Minuten lang in bewegten Bildern präsentiert. Dabei zeigt man unter anderem Prinzessin Zelda in Action. Inhaltlich widmet man sich ihrer Geschichte aus "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". Folglich sehen wir die Prinzessin hier auch im Kampf gegen Monsterhorden, wobei sie etwa auf Licht und Zeit zurückgreift. Rauru wird ebenfalls spielbar sein.

"Hyrule Warriors: Age of Imprisonment" erscheint im kommenden Winter exklusiv für Switch 2.