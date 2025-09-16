Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung: Downloadumfang bekannt

Es dauert zwar noch bis November, bis "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" verfügbar sein wird. Aber wir wissen jetzt schonmal, wieviel Platz wir dafür auf der Switch 2 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So lässt sich dem Nintendo eShop entnehmen, dass "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" auf der Switch 2 genau 44,9 GB belegt. Damit bewegt man sich im genreüblichen Rahmen.

"Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" ist dadurch aber der diesbezüglich grösste Teil der Zelda-Spin-off-Reihe. Dies wird im direkten Vergleich deutlich, denn "Hyrule Warriors: Definitive Edition" belegte seinerzeit 12,9 GB und bei "Hyrule Warriors: Age of Calamity" waren es 11,1 GB.

"Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" erscheint am 6. November exklusiv für Switch 2.