Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung im Launch-Trailer

Die Invasion Hyrules durch den Dämonenkönig Ganondorf beginnt heute in "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" auf Nintendo Switch 2. Die heldenhafte Prinzessin Zelda findet sich im Versiegelungskrieg wieder, der das Königreich für immer verändert und die Geschehnisse in "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" massgeblich prägt. Erstmals erleben Fans diese kanonischen Ereignisse, die bisher nur angedeutet wurden.

Doch Prinzessin Zelda kämpft in dieser Schlacht nicht allein. Bekannte Heldinnen und Helden wie König Rauru und die legendären Weisen stehen ihr gegen Ganondorfs Streitkräfte tapfer zur Seite. Der ausgelassene Korok Calamo und weitere neue Charaktere schliessen sich ebenfalls dem Kampf gegen den Dämonenkönig an.

Während sie den einzigartigen Kampfstil jedes Helden meistern, können sich die Spieler in den Auseinandersetzungen gegen das Böse auch mit ihren Verbündeten zusammentun. Seite an Seite führen sie mächtige Synchronangriffe aus, um so womöglich doch noch siegreich aus einer bereits verlorengeglaubten Schlacht hervorzugehen. Ausserdem stehen ihnen nützliche Sonau-Bauteile zur Verfügung, die den Kampfverlauf mittels Wasser, Wind und anderen Effekten entscheidend beeinflussen können. Nur wenn sie ihre Fähigkeiten geschickt einsetzen, haben die Kämpfer eine Chance, die mächtigen Bosse und Massen von Schergen auf ihrem Weg zu bezwingen.

Im lokalen Koop-Modus schliessen sich die Spieler mit einer Freundin oder einem Freund zusammen, um Hyrule zu verteidigen. Sie können ein Team im Splitscreen auf derselben Konsole bilden oder gemeinsam über GameShare auf zwei Konsolen spielen, lokal oder online.

Die Spieler haben ausserdem die Möglichkeit, amiibo zu scannen, um Belohnungen im Spiel zu erhalten – darunter nützliche Gegenstände und Materialien. Wer Speicherdaten von "Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung" oder "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" auf seiner Konsole hat, erhält ausserdem einen Ehrengarde-Zweihänder beziehungsweise ein Ehrengarde-Schwert. Beides ist nach Abschluss der Mission „Ein heulender Sturm“ einlösbar.