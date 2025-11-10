Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung: Detaillierte Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite von "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" genauer angesehen. Resultat ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" über 13 Minuten lang analysiert. Dabei wird vor allem ein grösserer Sprung nach vorne positiv angemerkt, was aber aufgrund der neuen Hardwaregeneration auch keine Überraschung. So gibt es nun etwa erstmals stabile 60 Bilder pro Sekunde. Abseits davon hat man natürlich ebenfalls gute Arbeit geleistet.

Wir haben "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" bereits genauer unter die Lupe genommen. Unseren umfangreichen Test findet ihr an dieser Stelle.

"Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" erschein am 6. November exklusiv für Switch 2.