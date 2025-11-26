Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung bekommt Gratis-Update

Nintendo und Koei-Tecmo haben ein kostenloses Update für "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" in Aussicht gestellt. Dieses wird noch in dieser Woche frische Inhalte ergänzen.

So ist das Gratis-Update für "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" schon ab morgen verfügbar. Es ergänzt zusätzliche Waffen, neue gefährliche Gegner und mehr. Laut der japanischen Nintendo-Website werden Zelda und Calamo nach der Veröffentlichung des Updates zudem ihren eigenen Sync Strike erhalten. Mit diesem wird die Prinzessin Calamos Bumerang jagen.

Nintendo hat Anfang des Monats bereits zwei kostenlose Updates für "Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" in Aussicht gestellt. Bislang ist unklar, wann das zweite verfügbar sein wird.

"Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" erschein am 6. November exklusiv für Switch 2.