Neue Inhalte für Hytale

Nach mehreren Jahren in der Entwicklungshölle wurde „Hytale“ endlich im Early Access veröffentlicht und wartet bereits mit den ersten grösseren Updates auf. Besonders Fans einer Nekromanten-Klasse dürfen sich freuen, denn diese soll den Spielern und Spielerinnen schon bald zur Verfügung stehen.

Das schlicht betitelte Update 2 bringt erneut zahlreiche Verbesserungen und neue Inhalte in die Welt von „Hytale“. Aktuell befindet sich das Update auf einem Pre-Release-Server, wo es von ausgewählten Usern auf Herz und Nieren geprüft wird, bevor die vollständige Veröffentlichung erfolgt. Im besten Fall dürfen Spieler bereits ab diesem Freitag mit den neuen Inhalten rechnen.

Eine der grössten Neuerungen betrifft den Mining-Aspekt, der mit Update 2 deutlich verbessert werden soll. Spitzhacken wurden überarbeitet, um qualitativ hochwertigere Rohstoffe schneller und effizienter abbauen zu können. In diesem Zuge wurde auch das Vorkommen verschiedener Erze angepasst und auf die unterschiedlichen Gebiete verteilt.

Die zweite grosse Neuerung ist die Einführung der Nekromantie, die sich durch den Erhalt eines sogenannten Necromancy Grimoire freischalten lässt. Dieses Buch können Spieler erhalten, nachdem sie den Skeleton Praetorian besiegt haben. Anschliessend lassen sich mithilfe der neuen Fähigkeit bis zu fünf Untergebene aus Knochenhaufen heraufbeschwören.

„Hytale“ ist bislang ausschliesslich als Early-Access-Titel via Steam erhältlich.