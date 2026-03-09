Modder in Hytale willkommen

Die Entwickler des Sandbox-RPGs "Hytale" wollen Modding zu einem zentralen Bestandteil des Spiels machen – auch, weil das Studio aktiv Talente aus der eigenen Community rekrutiert. Das erklärte Studioleiter Simon Collins-Laflamme in einem aktuellen Statement zur Entwicklungsphilosophie von Hypixel Studios.

Demnach spiele die Modding-Community eine wichtige Rolle für die Zukunft des Spiels. Collins-Laflamme betonte, dass Modding nicht nur deshalb gefördert werde, weil Fans zusätzliche Inhalte erstellen könnten. Vielmehr sehe das Studio darin auch eine Möglichkeit, neue Entwickler zu entdecken und direkt ins Team zu holen. In den vergangenen Monaten seien viele der neuen Mitarbeiter bereits aus der Community gekommen – insbesondere aus der Modding-Szene rund um "Hytale".

Hypixel Studios wolle bewusst kein grosses, stark hierarchisches Unternehmen aufbauen. Stattdessen setze man auf ein vergleichsweise kleines, flexibles Team aus Entwicklern, die aktiv an Inhalten arbeiten. Collins-Laflamme beschrieb das Team als „scrappy, agile“ Gruppe von Menschen, die selbst kreativ tätig sind und direkt am Spiel mitarbeiten. Auch Führungskräfte würden regelmässig selbst Änderungen oder Verbesserungen im Spiel vornehmen.