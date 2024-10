Downloadumfang der PS5-Fassung von Horizon Zero Dawn Remastered

Nächste Woche ist bekanntlich "Horizon Zero Dawn Remastered" verfügbar. Jetzt wissen wir auch, wieviel Platz wir dafür auf der PS5 reservieren bzw. freischaufeln müssen.

So schreibt PlayStation Game Size, dass "Horizon Zero Dawn Remastered" genau 93,322 GB auf der PS5 belegt. Erfahrungsgemäss dürfte die PC-Version einen ähnlichen Platzbedarf haben.

Bei "Horizon Zero Dawn" handelt es sich um ein Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. In den Kämpfen stehen uns in der Rolle der Protagonistin Aloy unterschiedliche Waffen und Strategien zur Verfügung und die Duelle selbst sind mitunter stark taktisch geprägt.

"Horizon Zero Dawn Remastered" erscheint am 31. Oktober für PS5 und den PC.