Horizon Zero Dawn Remastered: Neue Infos

Am 31. Oktober erscheint mit "Horizon Zero Dawn Remastered" eine Neuauflage des ursprünglich 2017 veröffentlichten Hits von Guerrilla Games. Das Remaster wird von Nixxes Software entwickelt und bietet eine Vielzahl von technischen Verbesserungen, visuellen Erweiterungen sowie aktualisierten Funktionen. Die Inhaltserweiterung "The Frozen Wilds" ist ebenfalls enthalten.

Unter anderem wurde die Natur überarbeitet und auch die Städte und Dörfer in "Horizon Zero Dawn Remastered" wirken nun authentischer, da Nixxes die Anzahl der NPCs erhöhte und deren Zeitpläne abwechslungsreicher gestaltete, um Bewegung und Lebendigkeit in verschiedenen Bereichen zu erhöhen.

Um "Horizon Zero Dawn Remastered" noch natürlicher wirken zu lassen, wurden auch die Unterhaltungen im Spiel angepasst. Unter anderem sind dafür über zehn Stunden zusätzliche Motion-Capture-Daten für Charaktere hinzugefügt worden, um die Animationen lebhafter zu gestalten.

"Um das Blattwerk in der überarbeiteten Fassung auf das gleiche Qualitätsniveau wie in Horizon Forbidden West zu bringen, haben wir die Shader, Texturen, Geometrie und die Interaktion des Blattwerks verbessert. Wir haben alle Blattwerk-Assets in Horizon Zero Dawn bewertet und sie mit all diesen neuen Funktionen aktualisiert. Das haben wir für Hunderte von Pflanzen, Büschen, Blumen und Bäumen getan."

Patrick Blankenzee, leitender Environment Artist

"Da das gesamte Mocap-Filmmaterial von Schauspielern mit unterschiedlicher Grösse oder unterschiedlichem Geschlecht stammt, mussten viele Daten erfasst und überprüft werden. Zum Beispiel Charaktere, die zu viel nach oben oder unten schauen, Schultern, die nicht zur restlichen Pose passen, Arme, die durch die Kleidung ragen, und Finger, die zu statisch sind."

Alexander Georgiev, Animator