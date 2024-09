Horizon Zero Dawn Remastered angekündigt

Was zuvor bereits als Gerücht die Runde machte, wurde bei der vergangenen State of Play-Ausgabe tatsächlich angekündigt, nämlich "Horizon Zero Dawn Remastered". Einen Trailer dazu gab es auch zu sehen.

Hier wird uns "Horizon Zero Dawn Remastered" in seiner ganzen Pracht gezeigt. Releasetermin ist der 31. Oktober und als Plattformen werden die PS5 und der PC genannt. Für Inhaber der PS4-Version gibt es eine kostenpflichtige Upgrade-Möglichkeit.

Bei "Horizon Zero Dawn" handelt es sich um ein Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. In den Kämpfen stehen uns in der Rolle der Protagonistin Aloy unterschiedliche Waffen und Strategien zur Verfügung und die Duelle selbst sind mitunter stark taktisch geprägt.

"Horizon Zero Dawn" erschien an PAL-Gefilden am 1. März 2017 für PS4. Die PC-Version folgte am 7. August 2020.