Horizon Zero Dawn Remastered: Update verfügbar

Sony und Guerrilla Games geben bekannt, dass Update 1.007.002 für "Horizon Zero Dawn Remastered" erschienen ist. Wir erfahren auch, was sich damit ändert.

Besagtes Update für "Horizon Zero Dawn Remastered" fügt demnach eine neue Auto-Pickup-Option hinzu, welche das Aufnehmen von Gegenständen erleichtert, und führt einen Farbenblind-Modus ein, um Spielern mit Sehschwächen zu helfen. Ausserdem wurden die Angriffshinweise der Maschinen in die Richtung angepasst, dass ihre Augen vor dem Angriff blinken. Der Patch behebt zudem auch einige seltene Gameplay-Probleme, wie etwa, dass das Meridian-Tor während einer Schlüsselstelle nicht richtig geladen wird, und er beseitigt diverse Bugs und kleinere grafische Fehler.

Bei "Horizon Zero Dawn" handelt es sich um ein Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. In den Kämpfen stehen uns in der Rolle der Protagonistin Aloy unterschiedliche Waffen und Strategien zur Verfügung und die Duelle selbst sind mitunter stark taktisch geprägt.

"Horizon Zero Dawn Remastered" erschien am 31. Oktober für PS5 und den PC.