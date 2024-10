Technik-Analyse zu Horizon Zero Dawn Remastered

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich eingehend mit der technischen Seite von "Horizon Zero Dawn Remastered" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Horizon Zero Dawn Remastered" über 19 Minuten lang thematisiert. Dabei erfahren wir etwa, dass drei verschiedene Bildraten (30, 40 und 60) zur Auswahl stehen werden. Dementsprechend passt sich dann auch die Bildqualität an. Generell sind an vielen Stellen kleinere und grössere Verbesserungen zu erkennen.

Bei "Horizon Zero Dawn" handelt es sich um ein Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. In den Kämpfen stehen uns in der Rolle der Protagonistin Aloy unterschiedliche Waffen und Strategien zur Verfügung und die Duelle selbst sind mitunter stark taktisch geprägt.

"Horizon Zero Dawn Remastered" erscheint am 31. Oktober für PS5 und den PC.