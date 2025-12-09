I Am Future auch für Konsole

Publisher tinyBuild und Entwickler Mandragora kündigen "I Am Future" auch für die Konsolenwelt an. Die Umsetzungen werden sogar schon bald verfügbar sein.

Demnach wird "I Am Future" bereits ab 8. Januar 2026 auch für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich sein. Da zu plattformspezifischen Unterschieden gleichzeitig nichts gesagt wird, gehen wir erfahrungsgemäss von originalgetreuen Portierungen aus.

Gleichzeitig stimmt uns ein neuer Trailer auf die Konsolenfassungen von "I Am Future" ein. Darin hebt man innerhalb von 24 Sekunden lang vor allem die entspannte Atmosphäre der Simulation hervor und erklärt das Gameplay-Grundgerüst.

"I Am Future" erschien bereits am 13. November 2024 für den PC.