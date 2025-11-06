I am Machine im Launch-Trailer

Der Entwickler Nordcurrent hat heute gemeinsam mit seinem internen Publishing-Label Nordcurrent Labs die Veröffentlichung von "I Am Machine" bekannt gegeben, einem isometrischen Rogue-lite-Abenteuer, das euch in eine postapokalyptische Welt entführt. Das Spiel kombiniert rasante Kämpfe, strategischen Basenbau und eine Story in einem mechanisierten Ödnis, in dem blitzschnelle Reflexe erforderlich sind, um zu überleben.

In "I Am Machine" schlüpft ihr in die Rolle von Erik, einem alleinstehenden Überlebenden, der nach dem Verlust seines gesamten Besitzes durch den Aufstand der Maschinen in einen kybernetischen Krieger verwandelt wurde. Nachdem die Menschheit zerstreut und seine Tochter entführt wurde, muss Erik sich in einer Mission, die nicht nur über sein Schicksal, sondern auch über das der verbliebenen Menschen entscheidet, gegen brutale mechanische Feinde und sich ständig verändernde Umgebungen behaupten.