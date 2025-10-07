Neues isometrisches Rogue-lite-Abenteuer angekündigt

Nordcurrent hat heute "I Am Machine" angekündigt, ein intensives isometrisches Rogue-lite-Abenteuer, das euch in eine postapokalyptische Welt entführt. Das für die Veröffentlichung am 6. November vorgesehene Spiel wird im Vorfeld der Spielevorschau von Steam am 13. Oktober ab dem 10. Oktober erstmals als Demo verfügbar sein. Das Spiel kombiniert rasante Kämpfe, strategischen Basenbau und eine tiefgründige Story in einer mechanisierten Ödnis, in der blitzschnelle Reflexe und Anpassungsfähigkeit erforderlich sind, um zu überleben.

In "I Am Machine" schlüpft ihr in die Rolle von Erik, einem alleinstehenden Überlebenden, der nach dem Verlust seines gesamten Besitzes durch den Aufstand der Maschinen in einen kybernetischen Krieger verwandelt wurde. Nachdem die Menschheit zerstreut und seine Tochter entführt wurde, muss Erik sich in einer verzweifelten Mission, die nicht nur über sein Schicksal, sondern auch über die Zukunft der verbliebenen Menschen entscheidet, gegen brutale mechanische Feinde und sich ständig verändernde Umgebungen behaupten.

Das schnelle Kampfsystem des Spiels stellt sicher, dass keine zwei Begegnungen identisch sind. Ihr könnt Eriks Arsenal mit über 100 Upgrades individuell anpassen, um Nah- und Fernkampfwaffen zu vernichtenden Kreationen zu kombinieren. In jedem Biom warten unterschiedliche mechanische Bedrohungen und umweltbedingte Herausforderungen, weshalb ihr eure Strategien und Taktiken immer wieder anpassen müsst.