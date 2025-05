I Am Your Beast auch für PS5 & Xbox Series X

Entwickler Strange Scaffold kündigt Portierungen von "I Am Your Beast" für PS5 und Xbox Series X an. Einen genauen Releasetermin für diese gibt es auch bereits.

Demnach ist "I Am Your Beast" ab 25. Juni auch für die aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich. PC und iOS waren ja bereits in der Vergangenheit versorgt worden.

In "I Am Your Beast" schlüpft ihr in die Rolle des Geheimagenten Alphonse Harding. Ihr seid seit sechs Jahren im Ruhestand und wurdet schon einmal zu oft gebeten, "einen letzten Auftrag" zu erledigen. Als ihr euren Auftrag ablehnt, beginnt ein erbitterter Guerillakrieg zwischen euch und der Covert Operations Initiative (COI), die den Wald mit Leichen und Patronenhülsen übersät. Jetzt müsst ihr eure Gegner brechen, eure eigene Ausrüstung gegen sie einsetzen, euch in euer Tunnelnetz verkriechen, bevor die feindlichen Kräfte euren Standort ausfindig machen.