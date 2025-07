Gameplay-Trailer zu I Hate This Place

Abseits der formalen Ankündigung im März und einem damit verbundenen Teaser-Trailer gab es bisher noch nicht viel von "I Hate This Place" zu sehen. Das haben Publisher Skybound Games und Entwickler Broken Mirror Games jetzt mit einem neuen Gameplay-Trailer geändert.

Hier wird uns fast eineinhalb Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "I Hate This Place" zu erwarten ist. So bekommen wir etwa auch einige Duelle mit den unterschiedlichen Gegnern gezeigt. Kurze Story-Sequenzen gibt es ebenfalls zu sehen. Vor allem Fans der zugehörigen Comic-Vorlage dürfen sich dadurch sofort heimisch fühlen.

Konzeptionell wird uns bei "I Hate This Place" eine spielerische Mischung aus Survival-Horror mit Crafting und übernatürlichen Elementen geboten. Das Geschehen ist in einem Setting der Achtziger Jahre angesiedelt und der augenzwinkernde Humor soll laut den Entwicklern ebenfalls nicht zu kurz kommen.

Einen genauen Releasetermin für "I Hate This Place" gibt es leider immer noch nicht. Der Titel soll irgendwann im vierten Quartal für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erscheinen.