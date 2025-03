I Hate This Place angekündigt

Publisher Skybound Games und Entwickler Broken Mirror Games stellen uns "I Hate This Place" vor. Einen ersten Teaser-Trailer hat man auch parat.

"I Hate This Place" basiert auf dem gleichnamigen Comic. Das Open-World Horrorspiel wird uns hier etwas mehr als eine Minute lang in bewegten Bildern präsentiert.

In einer verzerrten, alptraumhaften Welt kämpft Protagonistin Elena in "I Hate This Place" ums Überleben, während ihre neu erwachten Kräfte die Grenzen der Realität sprengen. Gefangen an einem Ort, an dem nichts ist, wie es scheint, muss sie sich dabei mutierten Kreaturen, fanatischen Kultisten und übernatürlichen Bedrohungen stellen. Ressourcen sind gleichzeitig knapp und rohe Gewalt reicht nicht aus, um zu überleben. Nur mit Einfallsreichtum und geschickter Nutzung der Umgebung kann sie somit letztlich den Gefahren entkommen.

"I Hate This Place" erscheint im vierten Quartal für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.