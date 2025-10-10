I Hate This Place verschoben

Eigentlich sollte "I Hate This Place" am 7. November veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie Bloober Team, jetzt bekanntgab.

Keine Angst, ein neuer Releasetermin für "I Hate This Place" von Broken Mirror Games wird gleichzeitig aber auch genannt. Demnach ist es nun am 29. Januar 2026 soweit. Ein Grund für die fast dreimonatige Verzögerung erfahren wir aber leider nicht.

"I Hate This Place" war im März angekündigt worden. Im Juli folgende ein Gameplay-Trailer, der einige düstere Szenen bot. Ausserdem brachte man uns damit das spielerische Grundgerüst näher.

"I Hate This Place" ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung. Weitere Versionen sind offenbar nicht angedacht.