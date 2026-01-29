I Hate this Place im Story-Launch-Trailer

"I Hate This Place" erscheint heute digital für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Meridiem wird am 9. April 2026 eine physische Elena's Edition für PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlichen.

"I Hate This Place" ist ein isometrisches Survival-Horror-Spiel voller Monster und bizarrer Welten mit einem Schwerpunkt auf Crafting. Abgerundet wird das Ganze durch ein Design im Comicstil und einer Atmosphäre, die einen glatt in die Horrorfilme der 80er zurückversetzt.

"I Hate This Place" wurde von der gleichnamigen Skybound-Comicserie aus der Feder von Autor Kyle Starks und Illustrator Artyom Topilin inspiriert, die für den Eisner Award nominiert wurde.