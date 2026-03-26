Icarus: Console Edition angekündigt

"Icarus: Console Edition", die Version von Dean Halls (DayZ) ausserirdischem PvE-Sci-Fi-Survival-Spiel für Xbox Series und PlayStation 5, erscheint heute, wie Publisher GRIP Studios, Teil der GRIP-Digital-Familie, heute bekannt gegeben hat.

"Icarus: Console Edition" führt euch allein oder in Teams von bis zu vier Personen auf den gleichnamigen Planeten und bietet eine herausfordernde Erfahrung für mutige Prospektoren, die ihr Glück suchen. Während ihr fremde Landschaften erkundet, die durch den gescheiterten Terraforming-Versuch der Menschheit gezeichnet sind, müsst ihr wertvolle exotische Ressourcen abbauen und gleichzeitig gegen die wilde Fauna, Flora und den tödlichen Himmel des Planeten überleben, bevor ihr die Flucht zurück in den sicheren Orbit wagt.