Icarus: Console Edition hat einen Erscheinungstermin

Die Grip Studios und Entwickler RocketWerkz haben einen Erscheinungstermin für "Icarus: Console Edition" bekanntgegeben. Demnach ist es schon im kommenden Monat soweit.

Konkret ist "Icarus: Console Edition" ab 26. Februar erhältlich. Als Plattformen werden PS5 und Xbox Series X angegeben. Für Switch 2 ist der Survival-Titel offenbar nicht in der Mache, aber das kann sich theoretisch natürlich noch ändern.

Schon jetzt wird uns ein Release Date Trailer zu "Icarus: Console Edition" gezeigt. Darin werden über eine Minute lang unter anderem die unterschiedlichen Facetten der Spielwelt vorgestellt. Gameplay gibt es selbstverständlich auch zu sehen. Man erklärt also kurz, knapp und präzise, was den Survival-Titel ausmacht.

"Icarus" erschien bereits am 3. Dezember 2021 für den PC.