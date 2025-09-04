IFA 2025: Samsung präsentiert Produktneuheiten

Im Rahmen der IFA 2025 stellt Samsung mit der Galaxy Tab S11 Serie und dem Galaxy S25 FE ein neues Line-up an Produkten vor, das mit innovativen Features und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten begeistert. Zusätzlich bringt Samsung das Galaxy Tab S10 Lite und die Galaxy Buds3 FE in die Schweiz.

Samsung - Pressefoto

Mit neuen Tablets und Fan-Edition Produkten, bringt Samsung leistungsstarke Hardware, integrierte Galaxy AI-Features und beliebte Premium-Funktionen zu attraktiven Preisen in die Schweiz – die Geräte sind ab sofort im Schweizer Handel erhältlich.

Leichtgewichte mit Leistung: Samsung präsentiert die Galaxy Tab S11 Serie

Angetrieben von One UI 8 und ausgestattet mit den neusten Galaxy AI-Funktionen und neuen multimodalen Funktionen, ist das Samsung Galaxy Tab S11 Ultra der neuen Samsung Galaxy Tab S11 Serie das bisher dünnste Galaxy Tab. Die Serie ist auf Effizienz und Produktivität für unterwegs ausgelegt und kombiniert professionelle Hardware mit einem Nutzungserlebnis, das für grosse Displays optimiert ist.

Die Galaxy Tab S11 Serie bietet eine Vielzahl von Tools für mühelose Produktivität und kreative Freiheit, inklusive der vollständigen Galaxy AI-Funktionen, die für die grossen Displays optimiert wurden:

Mit dem Zeichnungs-Assistent lassen sich grobe Skizzen in saubere Visualisierungen verwandeln.

Schreib-Assistent hilft dabei, Ton und Stil eines Textes zu überarbeiten, sodass die Aussage klar und passend ist.

Während des Multitaskings bleibt Galaxy AI als kompakte, verschiebbare Overlay-Ansicht stets griffbereit.

Circle to Search mit Google ist jetzt noch hilfreicher, um Zusammenhänge zu verstehen und tiefer in alles einzutauchen, was auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt wird. Nutzerinnen und Nutzer können Texte in Echtzeit übersetzen, während sie scrollen und interagieren.

Der neu gestaltete S Pen wurde für konzentriertes Arbeiten und kreative Ausdrucksformen entwickelt. Quick Tools ermöglichen schnelle Anpassungen beim Zeichnen oder Bearbeiten und mit Sticky Memos lassen sich spontane Gedanken direkt über Samsung Notes festhalten, ganz ohne App-Wechsel.

Neben Galaxy AI bietet die verbesserte Samsung DeX (Desktop eXperience) auf der Samsung Galaxy Tab S11 Serie maximale Produktivität, sowohl beim Multitasking über mehrere Apps, beim Mitschreiben im Meeting oder beim Visualisieren von Ideen. Für Designerinnen und Designer, Vielreisende oder Planerinnen und Planer.

Extended Mode verwandelt das Galaxy Tab S11 und einen externen Monitor in ein nahtloses Dual-Screen Setup. Samsung DeX läuft gleichzeitig auf beiden Displays mit Drag-and-Drop zwischen den Bildschirmen, Dokumentenreferenz beim Präsentieren und nebeneinander nutzbaren Apps für flexibles Multitasking.

Preis und Verfügbarkeit

Die Galaxy Tab S11 Serie ist in der Schweiz ab dem 4. September in den Farben Gray und Silver ab CHF 1’149 (Tab S11 Ultra; UVP) bzw. CHF 769 (Tab S11; UVP) erhältlich.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Zusätzlich hat Samsung das neue Galaxy Tab S10 Lite auf den Markt gebracht. Das Tablet bietet Nutzerinnen und Nutzer einen grossen Funktionsumfang und grossartige Technik mit einem 10.9 Zoll grossen Display und dem verbauten Exynos 1380 Prozessor. Erweitert um smarte Features und die nahtlose Einbindung in das Galaxy Ecosystem, ist es ein beeindruckendes Produkt für preisbewusste Nutzerinnen und Nutzer.

Das Galaxy Tab S10 Lite ist in den Farben Gray und Silver9 ab einem Preis von CHF 349 (128 GB; UVP) bzw. CHF 409 (256 GB; UVP) mit Wi-Fi und ab CHF 399 (128 GB; UVP) bzw. CHF 459 (256 GB; UVP) mit 5G verfügbar.

Samsung Galaxy S25 FE

Die neue Fan Edition (FE) bringt beliebte Premium-Funktionen zu einem attraktiven Preis – entwickelt auf Basis des Feedbacks von Samsung Galaxy Nutzerinnen und Nutzern. Mit One UI 8, integrierten Galaxy AI-Features für mehr Kreativität, einer hochklassigen Kamera und zuverlässiger Performance bietet sie ein rundum überzeugendes Erlebnis – und das zu einem erschwinglichen Preis.

Erstes Galaxy-S-Serie Smartphone mit One UI 8: Intuitive Steuerung per Sprache, Touch und Video

Kreativstudio für die Hosentasche: ProVisual Engine und Generative Bildbearbeitung an Bord

Starke Hardware mit zuverlässiger Power: 4’900 mAh Akku und verbesserte Vapor Chamber

Das Samsung Galaxy S25 FE zeigt das charakteristische Design der Samsung Galaxy S25 Serie und überzeugt mit seiner schlanken, leichten Bauweise, die sich so gut anfühlt, wie sie aussieht.

One UI 8 wird ab diesem Monat auch auf weiteren Geräten verfügbar sein, darunter die gesamte Samsung Galaxy S25 Serie.

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy S25 FE ist ab dem 4. September in der Schweiz in den Farben Navy, Icyblue, Jetblack und White ab CHF 649 (128 GB; UVP) bzw. CHF 699 (256 GB; UVP) erhältlich.

Samsung Galaxy Buds3 FE

Die Samsung Galaxy Buds3 FE bieten die Funktionen der Samsung Galaxy Buds3-Reihe zum kleinen Preis. Mit ihrem ikonischen Design, einer Audio-Performance, die sich hören lassen kann, und nützlichen Galaxy AI-Funktionen bieten sie ein überzeugendes Nutzungserlebnis.

Mit dem grösseren Lautsprecher liefern die Ohrhörer einen satten, kraftvollen Klang mit tiefen Bässen und klaren Höhen. Die aktive Geräuschunterdrückung reduziert Umgebungsgeräusche und bietet so ein intensives Hörerlebnis. Crystal Clear Call nutzt AI, um die Stimme der Nutzerinnen und Nutzer zu isolieren und so dafür zu sorgen, dass Gespräche auch in lauter Umgebung verständlich bleiben. Hierbei unterstützt ausserdem die im Vergleich zum Vorgängermodell angepasste Position des Mikrofons, das die Sprache gut aufnimmt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Samsung Galaxy Buds3 FE sind in der Schweiz ab dem 4. September ab CHF 119 (UVP) verfügbar. Beim Kauf von einem Galaxy S25 FE gibt es die Galaxy Buds3 FE vom 4.09. bis 19.10.25 kostenlos dazu.