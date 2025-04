Lost Ember und "Farewell North"-Entwickler Mooneye Studios kündigen "IKUMA: The Frozen Compass" an. Das Narrative Adventure versetzt uns in die Arktis des Jahres 1864. Der Release ist für 2026 geplant, und zwar auf PC, Xbox Series und PlayStation 5.

Über IKUMA: The Frozen Compass angekündigt

"1864, eine unerforschte Insel in der Arktis. Schiffsjunge Sam und sein treuer Husky Ellie sind gestrandet in der bitteren Kälte. Stell dich den harten Bedingungen, entdecke ein finsteres Geheimnis und finde deinen Weg nach Hause und zu dir selbst. Spiele allein und wechsle zwischen beiden Charakteren, oder spiele gemeinsam mit einem Freund. Euer Überleben hängt ganz von eurer Zusammenarbeit ab!

Ein emotionales Abenteuer

Ikuma ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Du wirst unbekanntes Terrain erkunden, Nahrung sammeln und Geheimnisse aufdecken. Nicht nur um zu Überleben, sondern auch, um Frieden mit deiner Vergangenheit zu schliessen und endlich zu dir selbst zu finden.

Erkunde zusammen

Wechsle jederzeit zwischen den Charakteren, oder spiele Seite an Seite mit einem Freund, um die unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere ideal zu nutzen und zu eurem Ziel zu gelangen.

Stelle dich der Kälte

Nutze die Werkzeuge und Gegenstände, die du auf der Insel finden kannst, um voranzukommen und schwieriges Terrain zu bezwingen. Klettere, angle und sammle Ressourcen - tue alles, um dich und deinen Partner in Sicherheit zu bringen.

Spuren der Vergangenheit

Key Features: