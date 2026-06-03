ILL: Neuer Story-Trailer

Team Clout und Mundfish Powerhouse haben während State of Play einen neuen Story-Trailer für ihr kommendes Action-Survival-Horror-Spiel "ILL" enthüllt. Das neue Material – aufgenommen auf der PS5 Pro – bietet einen umfangreichen Einblick in das Projekt und stellt neue Charaktere, Monster, Physik-Interaktionen und blutige Gameplay-Momente vor.

Entwickelt von Team Clout in Zusammenarbeit mit Mundfish Powerhouse, ist "ILL" ein realistisches First-Person-Action-Survival-Horror-Spiel, das sich auf Body-Horror, cineastische Immersion, Environmental Storytelling und physische Gameplay-Interaktionen konzentriert. Der neue Trailer, der zum ersten Mal seit Sommer 2025 öffentlich gezeigt wird, markiert einen Meilenstein für das Projekt und hebt die Entwicklung von ILLs Welt, Atmosphäre und Gameplay-Richtung hervor. Er stellt verschiedene Schlüsselcharaktere der Geschichte sowie neue Aberrations-Arten mit unheimlichen Designs und unvorhersehbarem Verhalten vor und liefert einen Einblick in den Kampf von ILL, einschliesslich des Zerstückelungssystems und der realistischen Waffenhandhabung. Das Material zeigt zusätzlich verschiedene Orte und Umgebungen, die von klaustrophobischen Innenräumen bis hin zu grossen Aussenbereichen reichen und den Umfang des Spiels erweitern.

"Wir freuen uns, unser Veröffentlichungsfenster bekannt zu geben, und arbeiten daran, unsere Vision umzusetzen, damit ihr sie geniessen könnt. Mit diesem Trailer zeigen wir nicht nur neue Arten von Monstrositäten, sondern beginnen auch, euch die Charaktere des Spiels vorzustellen."

Max Verehin, Game Director von ILL und CEO von Team Clout

"ILL ist nicht nur optisch ansprechend, es zeigt, wie real sich ein Horrorspiel anfühlen kann. Das Geheimnis, das wir mit diesem Story-Trailer zu enthüllen beginnen, wird euch ebenso in den Bann ziehen. Wir können es kaum erwarten, dass ihr es aus erster Hand erlebt."

Mundfish CEO Robert Bagratuni

"ILL" soll im Jahr 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.