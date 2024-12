Entlassungen bei IllFonic

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal ist der Entwickler IllFonic davon betroffen.

Der Umfang des Stellenabbaus bei IllFonic ist momentan unklar. Im Jahr 2019 hatte der Entwickler 78 Angestellte. Das offizielle Statement von CEO und Mitbegründer Charles Brungardt zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Heute mussten wir die harte Realität akzeptieren, dass der Zustand der Industrie uns hier bei IllFonic beeinträchtigt hat. Schweren Herzens mussten wir heute Einschnitte in unseren Teams vornehmen, da wir uns auf eine neue Strategie eingestellt haben. Es gibt viele Talente in der Gruppe, und wenn Sie oder Ihr Team neue Mitarbeiter suchen, melden Sie sich bitte, damit die Leute mit offenen Stellen in Verbindung gebracht werden können."