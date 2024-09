Immortal Coil: Into the Crypt: Neues Schweizer Spiel erschienen

Der unsterbliche Vampir Kai muss vor Sonnenaufgang in seine Krypta zurückkehren, aber Horden von tödlichen Nosferatu-Vampiren haben den Friedhof überfallen. Hilf Kai, die Monster zu bekämpfen und seinen Blutvorrat wieder aufzufüllen, indem du Blutkelche zu sammeln und die Tore zur Gruft zu öffnen. Erweiterte Mechaniken umfassen Waffen- und Trankbeute, Quests und einen Webtoon.

"Wir werden die Spiele in in mundgerechten Kapiteln veröffentlichen, bevor wir grössere Projekte in Angriff nehmen. Ideal für Gamer Spieler, die ein unterhaltsames, visuell ansprechendes und qualitativ hochwertiges Erlebnis aber nicht viel Zeit investieren wollen."