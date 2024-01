Immortality auch für PS5

Entwickler Half Mermaid Productions kündigt eine PS5-Portierung von "Immortality" an. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist "Immortality" ab 23. Januar auch für die aktuellste Sony-Konsole verfügbar. Einen neuen Trailer zu der Umsetzung bekommen wir ebenfalls gezeigt.

In "Immortality" geht es darum, Marissa Marcels Verschwinden aufzuklären. Hinweise müssen in Aufnahmen zu drei Filmen gefunden werden, welche niemals veröffentlicht wurden. In Sam Barlows Spielen handeln oft davon, auf Basis von Videomaterial die Wahrheit ans Licht zu bringen. Zuvor mussten wir uns beispielsweise in "Her Story" durch massig Videos von Polizeiverhören arbeiten, um das Verschwinden eines Mannes aufzuklären.

"Immortality" ist bereits für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.