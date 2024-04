Immortals of Aveum bekommt Update 1.0.6.3

Die Ascendant Studios optimieren ihr "Immortals of Aveum" weiter. Jetzt ist Update 1.0.6.3 verfügbar.

Das neue Update für "Immortals of Aveum" ergänzt die Unterstützung von HDR. In wenigen Wochen folgt dann das Update 1.0.6.4, welches FSR 3 Frame Generation von AMD auf die Konsolen bringt. Besagte Technologie kann für flüssigeres Gameplay und höhere Bildraten sorgen.

"Immortals of Aveum" ist ein Singleplayer-Shooter aus der Ego-Perspektive, der ein packendes Kampagnenerlebnis bietet. Der Titel ist in einem frischen Fantasy-Universum angesiedelt, das von Magie erfüllt und von Konflikten gezeichnet ist und sich am Rande der Vergessenheit befindet.

"Immortals of Aveum" erschien am 22. August 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.