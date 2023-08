Immortals of Aveum: Bildrate auf den Konsolen

Nach langem Warten erscheint "Immortals of Aveum" heute endlich für PS5, Xbox Series X und den PC. Auf den letzten Metern haben sich die Entwickler noch zur Bildrate auf den Konsolen geäussert.

So verraten die Ascendant Studios, dass "Immortals of Aveum" mit 60 Bildern pro Sekunde auf PS5 und Xbox Series X laufen wird. Zur Auflösung werden gleichzeitig leider keine Angaben gemacht.

"Immortals of Aveum" ist ein Singleplayer-Shooter aus der Ego-Perspektive, der ein packendes Kampagnenerlebnis bietet. Der Titel ist in einem frischen Fantasy-Universum angesiedelt, das von Magie erfüllt und von Konflikten gezeichnet ist und sich am Rande der Vergessenheit befindet.