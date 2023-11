Neue Inhalte für Immortals of Aveum angekündigt

Im November erscheint das bisher grösste Update für "Immortals of Aveum", wie Publisher Electronic Arts bestätigt. Das sogenannte "Echollector Update" (1.0.6.0) bringt neue spielbare Inhalte, Ausrüstung und erweitert die Lore.

Fans von "Immortals of Aveum" dürfen sich auf den lang ersehnten New Game Plus Modus freuen, der es ermöglicht, das Spiel nach Abschluss der Kampagne mit allen Zaubersprüchen und Fähigkeiten erneut zu spielen und die Ausrüstung weiter zu verbessern. Neu ist auch ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad namens Grand Magnus". Hinzu kommen einige Performance-Verbesserungen und Bugfixes.

Das Content-Update "Echollector" bietet ein neues Endspielziel mit zusätzlicher Lore und neuen Inhalten für die späteren Kapitel des Spiels. Die Spieler müssen die von Everwar verstreuten Fragmente der "Consciouscape" sammeln und die korrumpierten Shatterfanes - Portale zu neuen, unentdeckten Bereichen - zerstören.

Das Echollector-Update erscheint am 16. November 2023 und ist für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos.

Für Neueinsteiger wird es ausserdem eine kostenlose Testversion auf PlayStation 5 und Xbox Series X und S sowie eine Demo im Laufe des Novembers geben. Ein weiteres Update (1.0.5.5), das bereits heute veröffentlicht wird, bringt Performance-Verbesserungen für Konsolen und PC.