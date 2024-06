Kwalee stellt In Sink für PC vor

Publisher Kwalee hat für die Future Games Show das von Clock Out Games entwickelte Koop-Puzzel-Spiel "In Sink" mitgebracht. Eine kostenlose Prolog-Demo können wir seit Mitte Mai ausprobieren, was bereits über eine Millionen Mal in Anspruch genommen wurde. Erscheinen soll "In Sink" im vierten Quartal 2024 für PC.

Über In Sink

"Tauche gemeinsam mit einem Teammitglied als Duo in „In Sink“ ein, ein Spiel, in dem der Schiffsbruch für euch beide erst der Anfang eures Koop-Abenteuers darstellt. Auf der merkwürdigen einsamen Insel, auf der ihr gestrandet seid, müsst ihr durch Portale zu rätselhaften Gebieten reisen, jeweils mit eigenen Herausforderungen und eigenem Stil. Während ihr gemeinsam von Ort zu Ort springt, lüftet ihr langsam die Geheimnisses der Insel. Knobelt zusammen an den Rätseln und flieht von der Insel.

Flucht von der Insel

Reist durch Portale, die euch zu verschiedenen Escape Rooms führen und voller Geheimnisse stecken. Erkundet eine Piratenkneipe, ein französisches Museum, einen Zug auf voller Fahrt und mehr, um die Herausforderungen zu bewältigen und euren Weg nach Hause zu finden.

Sprachunabhängige Navigation

Löst Rätsel, die ohne Text- oder Sprachelemente auskommen: Symbole, Zeichen, Farben und Zahlen wurden auch für Farbenfehlsichtigkeit optimiert und machen jede Rätselwelt einzigartig. Dreht an Rädern, legt Schalter um, nutzt Waagen und drückt Knöpfe und Druckplatten, um knifflige Knobeleien zu entwirren und eure Fluchtfähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Arbeitet zusammen

Arbeitet als Team und helft euch gegenseitig beim Lösen der verschiedenen Herausforderungen. Werdet zu Augen und Ohren eures Teammitglieds, um den Weg von der Insel zu finden. Nur indem ihr synchron denkt und arbeitet (sozusagen „In Sink“), werdet ihr Erfolg haben.

Highlights