In Stars and Time angekündigt

Armor Games und Adrienne Bazir stellen uns heute "In Stars and Time" vor. Einen Trailer zu dem Projekt gibt es natürlich ebenfalls zu sehen und wir wollen ihn euch nicht vorenthalten.

In dem Rollenspiel "In Stars and Time" lebst du mit der Last, in einer Zeitschleife gefangen zu sein, von der aber nur du weisst. Schaffe eine bessere Zukunft für dich und deine Freunde. Finde Hoffnung, wo keine mehr vorhanden ist. Bete zu den Sternen und löse dich von der Zeit. In dem Spiel sind Siffrin und seine Abenteurerfreunde in einer sich wiederholenden Zeitschleife gefangen. Sie sind entschlossen, die grausame Herrschaft eines bösen Königs zu beenden. Doch immer wieder wird die Uhr zurückgedreht und nur Siffrin erkennt diese Wiederholungen.

"In Stars and Time" erscheint am 20. November für PS4, PS5, Switch und den PC.