In the Drift von Sable-Mitentwickler vorgestellt

Daniel Fineberg, Mitentwickler des Indie-Hits "Sable", hat heute beim Wholesome Games Showcase sein neues Spiel angekündigt: den verträumten, erzählerischen Platformer "In the Drift". Entwickelt von Fineberg und einem Team aus Freunden und Partnern mit finanzieller Unterstützung von Phantom Friends, wird "In the Drift" für den PC erscheinen.

Ein Spiel über das Reparieren des Internets im Weltraum. "In the Drift" ist ein verträumter, erzählerischer Platformer, in dem ihr durch einen Asteroidengürtel reist, um unterbrochene Verbindungen in einer Galaxie wiederherzustellen, die scheinbar dazu verdammt ist, auseinanderzudriften. Repariert, erkundet, schliesst Freundschaften mit eurer Crew und findet einen Ort, an den ihr gehört.