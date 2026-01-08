INARI für PC enthüllt

Der südkoreanische Entwickler 1HP Studio stellt uns "INARI" für den PC vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät ein erster Trailer.

Hier stimmt man uns über eine Minute lang auf "INARI" ein. Dabei zeigt man zunächst einige Story-Sequenzen und garniert diese dann mit flottem Gameplay.

Bei "INARI" handelt es sich um ein rasantes Kunai-Action-Plattformspiel, welches in einer orientalischen Fantasiewelt spielt. Wir sind darin ein Henker, der ausgesandt wurde, um die sieben Töchter zu jagen, die es gewagt haben, sich dem mächtigen Lord zu widersetzen. Wir stürzen uns mit Kunai und sofortiger Teleportation in rasante, gnadenlose Kämpfe und stellen uns mit nur einem Leben überwältigenden Widrigkeiten.

Eine spielbare Demo von "INARI" wurde zudem bereits in Aussicht gestellt. Sie wird schon ab 13. Januar verfügbar sein.

"INARI" hat noch keinen Releasetermin.