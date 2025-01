Inayah - Life After Gods: Demo und Speedrun-Challenge

ExoGenesis Studios, die Entwickler des kommenden Metroidvania-Spiels "Inayah - Life After Gods", gaben heute die globale Publishing- und Distributionspartnerschaft mit dem Videospiel-Publisher Headup bekannt. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne für das Spiel, wird diese Zusammenarbeit "Inayah - Life After Gods" in 2025 weltweit auf PC und Konsolen bringen – ein bedeutender Schritt für das Studio.

ExoGenesis Studios veranstaltet aktuell eine Speedrun-Challenge. Probiert die Demo auf Steam aus und macht mit! Ist aber echt fies hart.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Headup für die Veröffentlichung von Inayah - Life After Gods. Ihre Erfahrung mit unserem Kern-Genre und ihre umfassende Expertise im Konsolen-Publishing machen sie zu einem hervorragenden Partner, um unsere Vision Spielern weltweit zugänglich zu machen."

Konstantin Okorochkov, CEO von ExoGenesis Studios

"Wir sind begeistert, ExoGenesis Studios dabei zu unterstützen, Inayah zu Spielern auf der ganzen Welt zu bringen. Das Team von ExoGenesis hat ein starkes narrative Gameplay-Erlebnis geschaffen, und wir sind stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein, um ein globales Publikum zu erreichen."

Dieter Schoeller, CEO von Headup

"Inayah - Life After Gods" wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 für den PC veröffentlicht und erscheint später im Jahr 2025 für Switch, PlayStation und Xbox.