Inayah - Life After Gods enthüllt

ExoGenesis Studios enthüllte heute stolz seinen Debüt-Titel, "Inayah - Life After Gods". Entwickelt wurde das Spiel von erfahrenen Branchenveteranen, die an renommierten Titeln wie "Warhammer 40K: Rogue Trader" und "Pathfinder: Wrath of the Righteous" gearbeitet haben. Wir konnten uns das Spiel bereits an der gamescom anschauen und haben hohe Erwartungen an den Titel. Der erste Eindruck war toll und es hat uns sehr gefallen!

Auch auf künstlerischer Seite sind erfahrene Entwickler & Entwicklerinnen mit an Bord, die ihr Können schon bei Unternehmen wie Disney und Blizzard bewiesen haben. "Inayah - Life After Gods" ist ein visuell atemberaubender 2D-Action-Platformer. Dieses hand-animierte Spiel versetzt euch in eine geheimnisvolle, postapokalyptische Welt, in der das Überleben nicht immer einfach ist. Ihr tretet gegen herausfordernde Bosse an, verbessert eure Fähigkeiten und entdeckt verborgene Level, um eure Feinde zu besiegen.

"Inayah - Life After Gods" erscheint im ersten Quartal 2025 für den PC und im zweiten Quartal 2025 für Switch, PlayStation und Xbox.