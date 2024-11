Inayah im Golden Joystick Trailer

Exogenesis Studio hat einen brandneuen Trailer zu "Inayah - Life After Gods" veröffentlicht, ihrem Metroidvania-Spiel, das Anfang 2025 erscheinen wird!

Entwickelt von einem Team, das unter anderem an "Warhammer 40k: Rogue Trader" und "Pathfinder: Wrath of the Righteous" gearbeitet hat, mit künstlerischer Unterstützung von ehemaligen Disney- und Blizzard-Mitarbeitern, entführt euch "Inayah" in eine fesselnde, handgezeichnete 2D-Welt voller gigantischer Bosskämpfe auf der Suche nach Inayahs verlorenem Stamm.

Dieser mitreissende Trailer konfrontiert euch mit furchteinflössenden Bossen und zeigt Inayahs tödliche Combos, mit denen sie ihre Gegner gnadenlos niederstreckt! Ausserdem könnt ihr sehen, wie Inayah diese Fähigkeiten einsetzt, um Hindernisse zu überwinden und die Welt zu erkunden.