Inayah - Life After God: Kickstarter-Launch

Heute kündigen ExoGenesis Studios den Kickstarter-Launch ihres Debüttitels "Inayah - Life After Gods" noch in diesem November an.

Entwickelt von Branchenveteranen, die an gefeierten Titeln wie "Warhammer 40k: Rogue Trader" und "Pathfinder: Wrath of the Righteous" gearbeitet haben, und mit Künstlern, die bereits bei Disney und Blizzard tätig waren, ist "Inayah" ein immersiver 2D-Action-Platformer mit Boss-Rush-Elementen. Es versetzt euch in eine packend gestaltete postapokalyptische Welt, in der lebendige visuelle Erlebnisse und intensives Gameplay aufeinandertreffen – eine Welt, die durch den Fall der Götter neu geformt wurde.

In den postapokalyptischen Überresten einer hochentwickelten ausserirdischen Zivilisation begibt sich eine verwaiste Aussenseiterin namens Inayah auf eine gefährliche Reise, um ihren Stamm zu finden. Geleitet vom Geist ihres verstorbenen Mentors, navigiert sie durch eine geteilte Welt, knüpft neue Bande und entdeckt Geheimnisse, die das Verständnis von Familie neu definieren. Erlebt ein emotional aufgeladenes Abenteuer, bei dem jede Entscheidung Inayahs Schicksal prägt.

Hier geht's zur Kickstarter Vorschau-Seite von "Inayah"