Inayah - Live After Gods - Release-Termin steht fest!

Macht euch bereit für eine harte Probe eures Könnens und eures Überlebenswillens! Entwickler ExoGenesis Studios und Publisher Headup geben heute bekannt, dass "INAYAH - Life after Gods" am 27. März 2025 für PC erscheint. Das intensive Metroidvania-Boss-Rush-Abenteuer beeindruckt mit handgezeichneten Welten, erbarmungsloser Action und einer düsteren, packenden Anime-Atmosphäre, die euch an eure Grenzen bringen wird. 3 Schwierigkeitsgrade erlauben dabei eine Anpassung an alle Skill-Level.

Verpasst auch nicht den neuesten Trailer, der die packende Anime-Optik und die rasante Action des Spiels in den Fokus rückt. Bleibt dran für weitere Updates – die Götter sind tot, doch der Kampf hat gerade erst begonnen.

Jetzt spielen! Ab heute ist "INAYAH - Life after Gods" Teil des Steam Next Fest. Ladet die neue Demo herunter und erlebt die intensive Action selbst.

Schärft eure Reflexe und rüstet euch für den Kampf, denn "INAYAH - Life after Gods" wird im Laufe des Jahres auch für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen.