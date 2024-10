Zwei neue Trailer für Inayah

Macht euch bereit, die Welt von "Inayah: Life After Gods" zu erkunden – und das mit gleich zwei aufregenden neuen Trailern! Das Spiel liefert überzeugende Gründe, warum ihr in dieses handgezeichnete 2D-Action-Platformer-Abenteuer eintauchen solltet, und erfahrt mehr über die Geschichte der mutigen Protagonistin. "Inayah - Life after Gods" wird von erfahrenen Entwicklern kreiert, die vorher bei Firmen wie Blizzard, Disney oder Owlcat Games (u.a. "40K Rogue Trader") gearbeitet haben.

Im ersten Trailer werden drei Schlüsselfunktionen vorgestellt, die "Inayah: Life After Gods" von anderen Spielen abheben:

Der zweite Trailer taucht tiefer in die Kampfmechaniken, die Welterkundung und die Handlung des Spiels ein. Seht, wie "Inayah" ihre drei Waffen in intensiven Kämpfen und bei der agilen Navigation durch die Welt um sie herum meistert. Erfahrt zudem, wie sie gemeinsam mit ihrem treuen Drohnenbegleiter Sputnik eine gefährliche Reise antritt, um ihren eigenen Weg zu finden.